L’assaut lancé par les partisans de l’ancien président américain sur le Capitole continue d’occuper l’actualité. En effet, selon les informations relayées par les médias américains, la police fédérale américaine a augmenté la récompense prévue pour toute personne pouvant aider à identifier l’individu ayant posé deux bombes artisanales au capitole le 6 janvier dernier. Initialement fixée à 50 000 dollars, la prime a été relevée à 75 000 dollars ce jeudi 21 janvier.

Son visage était caché

Aucune information formelle n’a en réalité filtré sur le suspect. Les caméras de vidéo-surveillance montrent une personne vêtue d’un chandail à capuche gris et portant des gants. Elle s’était caché le visage avec un masque. Cette personne aurait disposé les engins explosifs à l’extérieur des bâtiments abritant les bureaux des partis démocrate et républicain. Même si les bombes n’ont pas explosé, plusieurs experts y voient le signe d’une possible planification de l’assaut et de la gravité de la menace contre le Capitole.

Une diversion des forces de l’ordre?

D’aucuns estiment qu’il s’agissait simplement d’une stratégie mise sur pied pour distraire les forces de l’ordre afin de permettre aux manifestants de prendre d’assaut le capitole. Le suspect est décrit par la police fédérale comme une personne portant lors de l’assaut des baskets Nike Air Max Speed Turf.