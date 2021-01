Antony Blinken, futur secrétaire d’Etat du nouveau président des Etats-Unis Joe Biden, a approuvé la politique des USA face à la Chine, menée par l’administration Trump. Hier mardi 19 janvier 2021, il a fait savoir que le milliardaire républicain « a eu raison » d’avoir adopté une position « plus ferme face à la Chine ». Par ailleurs, il n’a pas manqué de souligner son « désaccord » concernant la stratégie de Donald Trump « sur de nombreux points ».

Une approche diplomatique différente de l’unilatéralisme

Devant les sénateurs, il a indiqué que « le principe de base était le bon ». Par contre, Antony Blinken a déclaré que cette fermeté à l’égard de la Chine devait se baser sur une approche diplomatique différente de l’unilatéralisme dont a fait preuve le gouvernement républicain. « Nous devons faire face à la Chine depuis une position de force, pas de faiblesse », a-t-il dit affirmant que cela impliquait de « travailler avec les alliés au lieu de les dénigrer, de participer et mener les institutions internationales plutôt que de s’en désengager ».

La politique vis-à-vis de la Chine, un point fort de son mandat

À l’en croire, le fait de quitter les cénacles multilatéraux « laisse la place à la Chine pour en écrire les règles et les normes et pour animer ces institutions ». Notons que ces propos interviennent alors que le président américain sortant Donald Trump a fait de sa politique vis-à-vis de la Chine, un point fort de son mandat. « Nous avons redynamisé nos alliances et uni les nations du monde pour faire face à la Chine comme jamais auparavant » a-t-il laissé entendre dans un extrait d’une allocution qui sera bientôt diffusée, selon la Maison Blanche.