Le président américain Donald Trump a démenti une information publiée dans un article du New York Times qui avait indiqué que son vice-président, Mike Pence, n’avait pas le droit de bloquer la certification des résultats des élections par le collège électoral. Dans la soirée d’hier mardi 05 janvier 2021, le locataire de la Maison Blanche a qualifié cette information de « fake-news », soulignant que Mike Pence et lui se sont accordés sur le fait que le vice-président dispose du pouvoir d’agir afin d’annuler la certification des résultats du collège électoral.

« Notre vice-président a plusieurs options »

C’était un peu plus tôt dans la journée d’hier mardi que le New York Times avait indiqué que Mike Pence avait dit au milliardaire républicain, au cours d’un déjeuner, qu’il ne pensait pas avoir le pouvoir de ne pas permettre au Congrès de certifier le démocrate Joe Biden comme futur président des Etats-Unis. Il n’a pas fallu longtemps pour que Donald Trump monte au créneau pour démentir cette information. « Notre vice-président a plusieurs options en vertu de la Constitution américaine » a martelé le président américain tout en soulignant que Mike Pence « peut annuler la certification des résultats ou les renvoyer aux États pour changement et certification. Il peut également décertifier les résultats illégaux et corrompus et les envoyer à la Chambre des représentants pour un vote pour un état ».

Mike Pence soutient le droit des législateurs de relever des objections

Notons que dans les faits, le vice-président ne dispose pas du pouvoir d’annuler la certification des résultats de la présidentielle par le Congrès américain. Par ailleurs, son rôle en tant que président d’une session ce mercredi 6 janvier 2021 n’est que quasiment cérémonial. Pour rappel, Mike Pence n’a pas publiquement promis d’intervenir dans la contestation des résultats de la présidentielle, même s’il avait dit soutenir le droit des législateurs de relever des objections et d’en débattre.