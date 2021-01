Il ya quelques jours, LNT vous annonçait l’hospitalisation du rappeur et producteur Dr Dre. De son vrai nom Andre Romelle Young, Dr Dre aura marqué le rap et le hip hop en général avec des morceaux mythiques comme Still Dre mais en produisant des titres iconiques comme California Love sur lequel il a rappé avec le regretté 2Pac ou encore Family Affair de Mary J. Blige, sans oublier Get Rich or Die trying de 50 cent pour ne citer que ceux-là.

Victime d’un anévrisme, la légende a inquiété ses fans. Mais d’après les dernières informations, il va mieux. La presse américaine a d’ailleurs annoncé sa sortie de l’hôpital. Il devra néanmoins poursuivre les soins chez lui sous surveillance rapporte des sources proches de l’artiste. L’information a également été confirmée par la star Ice T (ancien rappeur reconverti en acteur) “Je viens juste d’avoir un FaceTime avec Dr. Dre. Il est rentré chez lui. En sécurité et il avait bonne mine.” a-t-il déclaré sur Twitter. Pour l’heure pas plus de détails officiel sur l’état de santé de Dr Dre, ni la durée de sa convalescence.