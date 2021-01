Alors qu’il s’apprête à quitter le pouvoir, le président américain Donald Trump ne compte pas relâcher la pression sur la Chine. Au contraire même, ce dernier a annoncé qu’un décret visant à limiter l’utilisation de certaines applications chinoises allait être rapidement signé. Sont ciblées, les applications QQWallet et WeChat de Tencent ou encore Alipay, d’Ant Group.

Dans les faits, ce décret vise à limiter l’utilisation de ces applications, au nom de la sécurité nationale. Une fois encore, les entreprises chinoises sont accusées par l’exécutif américain de récolter les données utilisateurs. Plus précisément, ce décret affirme que les États-Unis devront prendre des mesures dites agressives à l’encontre des applications et outils développés par de grands groupes chinois, et ce, dans le but d’assurer la sécurité de tous.

Le gouvernement Trump s’en reprend à la Chine

À ce stade du processus, les entreprises chinoises ciblées n’ont pas souhaité réagir. Une décision surprenante donc, mais qui s’inscrit dans la droite lignée de la politique menée par le gouvernement Trump qui a toujours souhaité serrer la vis autour de la Chine. La prise de pouvoir de Joe Biden est très attendue et de nombreuses questions se posent autour de ses intentions réelles en ce qui concerne la politique qu’il mènera face au géant asiatique.

Tensions entre deux puissances économiques

Preuve cependant que les tensions entre Washington et Pékin sont bien réelles alors que de nombreux points de désaccords ont émaillé les relations entre les deux premières puissances économiques mondiales au cours de ces derniers mois : covid-19, Hongkong et commerce, les sujets auront été nombreux.