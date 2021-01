Alors qu’il lui reste moins de 48 heures à passer à la Maison Blanche, Donald Trump continue de prendre des décisions. Il a par exemple annoncé lundi que le pays allait de nouveau ouvrir ses frontières aux voyageurs britanniques, européens, brésiliens et Irlandais dès le 26 janvier prochain. Une mesure qui devrait entrer en application 6 jours après son départ du pouvoir. Son successeur Joe Biden a déjà fait savoir que cette ordonnance sera bloquée. Ce n’est pas le moment de rouvrir les frontières aux voyageurs étrangers selon le démocrate qui s’exprimait par le biais de sa porte-parole Jen Psaki. « Avec la pandémie qui s’aggrave, et des variants plus contagieux qui émergent à travers le monde, ce n’est pas le moment de lever les restrictions sur les voyages internationaux » a-t-elle tweeté.

“Nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique…”

Ce démenti annihile les espoirs de quelque 200 mille français vivant chez l’Oncle Sam et qui seraient soulagés de revoir leurs familles et proches . Un luxe qui leur est défendu depuis que la pandémie a commencé ses ravages meurtriers aux Etats-Unis en mars 2020. Ces six derniers jours, le virus a fait plus de 20 mille morts dans le pays malgré la campagne de vaccination en cours. Joe Biden ne souhaite donc pas lever les restrictions de sitôt. Il compte d’abord les renforcer. « Sur le Conseil de notre équipe médicale, …nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique qui entourent les voyages internationaux afin de limiter l’expansion du Covid-19 » a déclaré Jen Psaki.

Rendre obligatoire le port de masques

Le futur président des Etats-Unis veut par ailleurs s’occuper des américains en exécutant son plan de soutien massif de 1.900 milliards de dollars. Le démocrate veut également imposer le port de masques dans les bureaux et espaces sous la coupe de l’Etat fédéral. Les américains doivent aussi appliquer cette mesure s’ils effectuent des voyages entre les différents états du pays. Joe Biden a indiqué qu’il allait dès demain 20 janvier, prendre le décret qui rendra obligatoire l’exécution de cette mesure. Donald Trump n’a jamais voulu agir dans ce sens, lui qui ne devrait pas assister à la cérémonie d’investiture de son successeur.