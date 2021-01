Il y a deux semaines, le média américain CNN avait annoncé l’hospitalisation de son ancien intervieweur et animateur de télévision Larry King après avoir été infecté au Covid-19. Selon le média qui avait cité une source familiale, le célèbre journaliste avait été hospitalisé au Cedars Sinai Medical Center à Los Angeles pendant plus d’une semaine. Ce samedi 23 janvier 2021 par ailleurs, sa compagnie Ora Media a annoncé son décès à l’âge de 87 ans.

« Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce le décès de notre cofondateur et ami Larry King, qui est mort à l’âge de 87 ans au centre médical Cedars-Sinai à Los Angeles » a indiqué un communiqué publié sur la page officielle Twitter de l’illustre disparu. Connu sur la scène internationale, le président russe Vladimir Poutine a salué la mémoire de Larry King parlant d’un journaliste au « grand professionnalisme ».

Talent unique en tant qu’homme des médias

« Pendant 63 ans, à la radio, à la télévision et sur les médias numériques, les milliers d’interviews et de récompenses de Larry et la reconnaissance mondiale à son égard témoignent de son talent unique en tant qu’homme des médias », a ajouté Ora Media dans son communiqué. En effet, Larry King, a souffert d’un diabète de type 2 et a été confronté à de nombreux problèmes médicaux au fil des ans. Il a souffert notamment de plusieurs crises cardiaques et avait subi 5 pontage en 1987.

En 2017, le célèbre journaliste a indiqué qu’il avait été diagnostiqué avec un cancer du poumon et qu’il avait subi avec succès une intervention chirurgicale pour le traiter. En 2019, il avait également subi une procédure pour traiter l’angine de poitrine. Ses nombreux problèmes de santé l’avaient poussé à créer la Larry King Cardiac Foundation. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif visant à aider les personnes sans assurance maladie à payer leurs soins médicaux.