Aux USA, un avion présidentiel a été contraint d’atterrir d’urgence après des problèmes techniques rapportent les autorités. En effet, l’avion du président équatorien, Lenín Moreno a dû atterrir d’urgence à Washington après une visite officielle dans le pays. Les autoités équatoriennes affirment pour autant qu’aucune des personnes à bord n’a été blesée, le président lui-même va bien.

“L’avion présidentiel a connu un problème technique peu après son décollage de Washington DC le contraignant à un atterrissage d’urgence… Moreno et tous les occupants de l’avion vont bien et retourneront en Equateur dans les prochaines heures“ a affirmé la ministre équatorienne de la Communication. Pour l’heure pas d’informations sur les problèmes techniques rencontrés par l’appareil. Plus d’informations dans nos prochaines parutions.