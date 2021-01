Souffre-douleurs de la terrible pandémie du nouveau coronavirus, les Etats-Unis ne font que compter leurs morts. Ils sont maintenant au nombre de 405 mille 400. Les campagnes de vaccination en cours dans le pays ne devraient pas freiner l’avancée meurtrière du virus avant plusieurs mois. Sur une population estimée à 328, 2 millions seulement 14, 2 millions se sont déjà fait immuniser avec l’un des deux vaccins en l’occurrence celui de Moderna et de Pfizer/BioNTech. Il n’y a que 2,2 millions à avoir reçu les deux injections qui mettraient à l’abri de toute contamination.

24,4 millions d’infectés

Parmi les 17 décrets signés hier par le nouveau président Joe Biden, Il y en a un qui porte sur le port obligatoire de masques et la distanciation sociale dans les bâtiments sous la coupe du gouvernement fédéral. Le démocrate espère certainement freiner la propagation du virus avec cette mesure (24,4 millions d’infectés) et réduire le nombre de morts. Selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, le virus a tué plus d’américains que de soldats Us pendant la seconde guerre mondiale.

122 mille personnes hospitalisées

En avril 2020, un bilan renseignant sur le nombre de morts causé par la pandémie, indiquait qu’elle avait tué plus d’américains que de soldats Us pendant la guerre du Vietnam. Actuellement, Il y a environ 122 mille personnes hospitalisées aux Etats-Unis à cause de ce terrible virus. En somme, le pays paie un lourd tribut à la maladie mais proportionnellement à sa population. L’Italie, la Belgique et le Royaume Uni ont enregistré plus de morts que les USA si on fait le calcul en fonction de leurs populations.