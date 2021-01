Le dossier relatif à Ramon Olorunwa Abbas, mieux connu sous son pseudonyme, Hushpuppi continue de défrayer la chronique. En effet, les deux avocats de cet homme accusé aux Etats-Unis, d’escroquerie ont décidé de se retirer de l’affaire. Selon la justification qu’ils ont apportée sur cette décision, leur client aurait décidé délibérément de couper les ponts avec eux. Les deux hommes de droit indiquent que le mis en cause aurait contacté d’autres avocats pour le défendre.

Accusé d’escroquerie

Rappelons que le Nigérian est accusé par la justice américaine d’escroquerie. L’accusé qui est une star du réseau social Instagram avec ses 2,5 million d’abonnés est présenté comme un promoteur immobilier. Il a l’habitude de publier des photos sur lesquelles il porte des vêtements de marque et à bord de voitures de luxe. Il a un compagnon qui s’adonne au même exercice que lui sur le réseau social. Celui-ci du nom de Olalekan Jacob « mrwoodbery » Ponle est âgé de 29 ans.

Arrêtés en possession d’une forte somme

Extradés vers les États-Unis et accusés de conspiration, de fraude électronique et de blanchiment d’argent, les deux Nigérians et leurs complices étaient en possession de 40 millions de dollars en espèces, 13 voitures de luxe d’une valeur de 6,8 millions de dollars, 21 ordinateurs, 47 téléphones intelligents et une liste de 2 millions de noms de victimes lorsqu’ils ont été arrêtés par la police de Dubai.