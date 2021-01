L’ancien président américain Donald Trump, a marqué son passage à la Maison Blanche notamment par sa position vis-à-vis de l’Iran. En effet, depuis que le milliardaire républicain avait unilatéralement retiré les Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, il avait réimposé des sanctions économiques très dures à l’encontre de l’Iran. Cela, avait par la suite plongé ce dernier dans une grande crise financière.

Une pique lancée à Donald Trump

La situation s’était encore aggravée, puisque l’administration Trump avait appliqué d’autres mesures punitives à la République islamique. Cependant, au regard des relations diplomatiques tendues entre les deux pays, l’Iran n’a pas voulu manquer l’occasion de lancer une pique à Donald Trump, qui n’est plus président des Etats-Unis. Ainsi, la diplomatie iranienne a annoncé, hier mardi 19 janvier 2021, des sanctions contre plusieurs autorités américaines, parmi lesquelles figure l’ex-chef de l’Etat. Dans une interview accordée au média russe, Spoutnik, le spécialiste de l’Iran, Hervé Ghannad, a estimé qu’« il y a évidemment un côté ironique. C’est de l’humour iranien, mais pas que ».

« Une manière d’envoyer un message à la prochaine Administration »

A l’en croire, ces sanctions ont une connotation symbolique. « Sur l’aspect symbolique, c’était une manière de dire “bon vent, on n’a jamais eu peur de toi (Donald Trump), tu n’es pas maître du jeu international” et au final, on a gagné la partie ». Par ailleurs, le spécialiste a souligné que ces sanctions constituent un message envoyé au nouveau président américain Joe Biden. « Ces sanctions à l’égard de Donald Trump et ses conseillers sont aussi une manière d’envoyer un message à la prochaine Administration. L’Iran attend plein de choses de la nouvelle Administration américaine et elle donne des gages à Biden et son équipe en “punissant” leur adversaire » a-t-il martelé.