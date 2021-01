La crise sanitaire due à la covid-19 a rendu plus riche, les milliardaires américains. L’information a été donnée dans un rapport publié hier mardi 27 janvier 2021 par les groupes progressistes de l’Institute for Policy Studies et de l’American for Tax Fairness. Ces groupes ont par ailleurs fait savoir qu’environ 40 % de l’ensemble des milliardaires américains a acquis 1,1 milliard de dollars en plus de leur fortune colossale, depuis la mi-mars de l’année dernière.

46 personnes qui sont devenues milliardaires en 2020

La source ayant donné l’information a également fait savoir que la période pandémique n’a pas été si désastreuse pour les milliardaires américains. En effet, ces derniers ont non seulement récupéré toutes leurs pertes enregistrées au printemps, mais ont une situation plus confortable qu’avant l’épidémie due au nouveau coronavirus. Cela s’explique notamment par le boom dans le secteur boursier. Notons que le 18 mars 2020, ce sont au total 46 personnes qui sont devenues milliardaires. D’après le rapport, le constat avait été fait une semaine après que l’organisation mondiale de la santé a déclaré que le monde faisait face à une pandémie mondiale.

Les milliardaires détiennent 4,1 milliards de dollars

La situation sanitaire a par conséquent accentué la crise des inégalités, qui se faisait déjà assez ressentir aux Etats-Unis. Plus de 600 milliardaires américains possèdent dorénavant une fortune évaluée à 4,1 milliards de dollars. Ce chiffre représente deux tiers supplémentaires du montant détenu par les 50% des Américains les plus pauvres. Pour rappel, en 2020 le patron de Tesla, Elon Musk, est devenu l’homme le plus riche du monde, après avoir gagné à lui seul près de 155 millions de dollars suite à une valorisation boursière de l’action de son entreprise.