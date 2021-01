L’ancienne dirigeante de Starbucks, Roz Brewer, va devenir la première afro-américaine à diriger l’une des 500 plus grosses entreprises américaines. En effet, cette dernière a été nommée CEO de Walgreens, une entreprise spécialisée dans l’industrie pharmaceutique. À compter du 15 mars prochain, elle devrait être officiellement nommée.

Son départ de Starbucks, dont elle était la COO (directrice d’exploitation), a été officialisé par la firme ce mardi, ne laissant que peu de place au doute quant à la suite. Brewer prendra ainsi la suite de Stefano Pessina, CEO de Walgreens six années durant. Il prendra la position de président exécutif de la Walgreens Boots Alliance Inc.

Roz Brewer prend la tête de Walgreens

La nomination de Roz Brewer a été saluée par Stefano Pessina. Selon lui, l’ancienne dirigeante de Starbucks a fait preuve d’expertise et d’expérience au cours de son passage chez l’une des firmes les plus connues au monde, réussissant à opter pour de nouvelles technologies et innovations, tout en élevant la qualité de l’expérience consommateur.

Un projet excitant pour les grandes entreprises américaines

Avant Starbucks, Roz Brewer a travaillé au sein de Sam’s Club, en tant que CEO. Sur place, elle a notamment aidé à améliorer la qualité des produits et du merchandising, tout en réussissant le tour de force de faire croître en continu le nombre de nouveaux membres. Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour cette femme d’expérience, qui souhaite apporter son expertise et insuffler un nouveau vent de fraîcheur au sein des grandes entreprises américaines.