Twitter continue sa croisade contre les membres de QAnon ; une mouvance conspirationniste américaine regroupant des promoteurs de théories du complot selon lesquelles une guerre secrète a lieu entre Donald Trump et des élites de l’Etat profond, les médias, les milieux financiers et les médias. Une députée de Géorgie proche de cette mouvance a été sanctionnée par le réseau social. Twitter a en effet suspendu pour 12 heures, le compte de Majorie Taylor Greene, après qu’elle ait écrit sur le réseau social pour dénoncer des « fraudes » lors des élections sénatoriales en Géorgie. La réaction de l’élue républicaine ne s’est pas fait attendre.

Dans un communiqué elle dénonce un musellement de la liberté d’expression. « Quelques jours après que le cartel de la Silicon Valley a lancé une attaque multi-front pour museler la liberté d’expression en Amérique en « déplateformant » le président Donald Trump et en purgeant nombre de comptes conservateurs, twitter a décidé de suspendre mon compte personnel sans explication » a-t-elle déclaré. La suspension du compte twitter de la représentante est un avertissement qui précède souvent un bannissement. Donald Trump en a fait les frais, il y a quelques semaines.

On ne peut “pas répondre à ce Tweet ni le retweeter à cause du risque de violence”

Notons que le tweet de Mme Taylor Greene qui mettait en cause la crédibilité des élections sénatoriales a été signalé par Twitter qui y a ajouté une mention spéciale. Celle-ci indiquait que les affirmations de la républicaine d’ultra-droite sont contestées. On ne peut donc « pas répondre à ce Tweet ni le retweeter à cause du risque de violence ». Le réseau social à l’oiseau bleu avait précédemment banni 70 mille comptes ayant des affinités avec QAnon, la mouvance complotiste en question.