Le président américain sortant Donald Trump a accordé plusieurs grâces avant son départ de la Maison Blanche. A quelques heures de l’investiture du président élu Joe Biden, le milliardaire républicain a choisi de gracier plus d’une dizaine de détenus, parmi lesquels figurent son ancien conseiller Steve Bannon et le rappeur Lil Wayne. Ce dernier avait plaidé coupable de possession d’arme à feu à Miami en Floride.

Steve Bannon avait aidé Trump en 2016

Steve Bannon, quant à lui, avait plaidé non coupable d’accusations de fraudes envers des donateurs, dans une campagne de collecte de fonds en ligne « we build the wall ». Au cours de ces derniers jours en tant que président des USA, le chef de l’Etat avait passé beaucoup de temps à envisager une grâce présidentielle pour cet homme qui l’avait aidé à remporter les élections présidentielles de 2016 et suivi à Washington, depuis sa prise de pouvoir. Notons que la plupart des grâces accordées par Donald Trump concernent des prisonniers dont les cas ont été défendus par des partisans de la réforme de la justice pénale.

Au rang de ces détenus, figure aussi d’autres qui purgeaient des peines longues pour de moindres infractions. Les 73 grâces et 70 commutations accordées par Donald Trump dans ces dernières heures de gouvernance, s’inscrivent dans une longue tradition présidentielle. Celle-ci permet aux présidents américains de libérer des détenus, avant de quitter le pouvoir.