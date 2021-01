Le président américain sortant Donald Trump a exhorté ses compatriotes à prier pour le succès du nouveau président, Joe Biden. Le milliardaire républicain a fait cette déclaration hier mardi 19 janvier 2020, dans une allocution qui sera prochainement diffusée, selon les informations de la Maison Blanche.

Il n’a pas manqué de vanter son bilan économique

« Cette semaine, une nouvelle administration va être investie et nous prions pour qu’elle réussisse à maintenir l’Amérique en sécurité et prospère » a-t-il déclaré. Par ailleurs au cours de son message d’adieu, le président Donald Trump n’a pas manqué de vanter, une fois de plus, son bilan économique et sa politique internationale, notamment par sa fermeté envers le régime chinois. « Je suis tout particulièrement fier d’être le premier président depuis des décennies à ne pas avoir déclenché de nouvelles guerres » a ajouté Donald Trump. Notons que le futur ancien locataire de la Maison Blanche a tenu ce discours dans un contexte où sa cote de popularité est plus basse que jamais.

Une élection entachée de fraudes, selon Donald Trump

Donald Trump s’est illustré au cours de ces derniers mois, en ne reconnaissant pas les résultats des élections présidentielles, gagnées par l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden. Aussi, n’a-t-il jamais cessé d’affirmer que le scrutin a été entaché d’énormes fraudes, estimant l’avoir remporté haut la main. En outre, Donald Trump entre dans l’histoire en étant le premier président américain à ne pas prendre part à la cérémonie d’investiture de son successeur, depuis 150 ans.