Aux USA, la situation économique inquiète. En effet, le pays a connu en 2020, sa première récession depuis 2008 et surtout, la pire année depuis 1946. Après analyse, il s’est effectivement avéré que le PIB des États-Unis a chuté de 3.5%. Un chiffre toutefois meilleur que ce qui était attendu jusqu’alors.

Pour autant, le pays devrait retrouver un certain standing en 2021. En effet, la croissance attendue des USA par le FMI, cette année, est de 5.1%. Un moindre mal quand on sait que des millions d’emplois ont été supprimés, notamment dans l’hôtellerie et la restauration. La résurgence de la pandémie a porté un coup fatal à ce secteur.

L’économie américaine subit un coup de frein

La situation aurait également pu être pire. En effet, le PIB américain a reculé au second trimestre 2020, de 31.4% avant de reprendre 33.4% au troisième. Un yo-yo assez intriguant et surprenant qui a fait exploser le taux de chômage, ce dernier passant de 3.5% à 14.8% en quelques mois avant de redescendre finalement à 6.7% en novembre dernier. Fin décembre, 8.9 millions d’emplois américains ont été détruits.

L’administration Biden souhaite garder la main

Les principales victimes de cette destruction d’emplois sont les minorités (noires et hispaniques) ainsi que les personnes au plus bas salaire. Pour autant, le pays a tenu bon, bien aidé, il est vrai par l’argent débloqué par le Congrès, qui a été épargné en masse par les citoyens. La pandémie n’étant pas terminée, l’exécutif souhaite aujourd’hui garder la mainmise sur la situation. L’idée est également d’éviter les erreurs commises en 2008, lorsque le pays a trop tôt cessé les subventions.