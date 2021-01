Avec la mise au point des premiers vaccins contre la Covid-19, les grands laboratoires ont peut-être cru avoir fait le plus dur. Mais après l’apparition des variants sud-africain, britannique et brésilien du virus, il semble, qu’il y a encore du travail à faire d’autant plus que ces variants sont plus contagieux pour la plupart. Moderna , le fabricant de vaccin américain a annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle solution capable d’immuniser l’homme contre le variant sud-africain du virus.

Il s’agit d’une « nouvelle version de son vaccin qui cible plus spécifiquement les mutations du variant sud-africain et testera si, administrée en injection de rappel, cette dose induit une meilleure réponse immunitaire ». Moderna va aussi faire des essais pour voir « si l’ajout d’une dose de rappel de son vaccin original peut renforcer les niveaux d’anticorps contre les variants émergents ». Selon le Wall Street Journal, l’initiative du laboratoire américain montre qu’il est possible que les vaccins anti-covid ont besoin d’être modifiés et peut-être d’être administrés aux populations sous forme de doses répétées pour s’attaquer à un virus en évolution .

“Si quelque chose doit être fait en été nous ferons quelque chose…”

De toute façon, Moderna ne veut pas perdre du temps parce qu’il faut selon son directeur général, se préparer au « pire des cas ». « Si quelque chose doit être fait en été nous ferons quelque chose, mais nous ne pouvons pas être en retard » a déclaré Stéphane Bancel au Financial Times.

Il faut dire que le vaccin initial de Moderna protège contre les variants sud-africain et britannique du virus, mais pas suffisamment. Les études menées par les chercheurs de Moderna montre que l’efficacité des anticorps a été divisée par 6 face au variant sud-africain de la Covid-19. Ces anticorps restent cependant « au-dessus des niveaux qui sont censés être protecteurs » assure le fabricant de vaccin américain. L’objectif de Moderna à travers son nouveau projet est donc d’améliorer le niveau de protection de sa solution.