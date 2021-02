Le torchon semble brûler entre les deux stars du football et du basketball, Zlatan Ibrahimovic et LeBron James. En effet, le joueur suédois a attaqué ce dernier dans une interview, le jeudi 25 février 2021, accordée à l’UEFA pour la chaîne Discovery +, en Suède. Il avait estimé que les célèbres sportifs étaient dans l’erreur en montrant leur position politique. Cela l’avait donc amené à dire : « Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons ».

« Je fais ce qu’il faut »

Pour illustrer ses propos, le joueur de l’AC Milan avait donné l’exemple de la star de basketball, LeBron James. « J’adore LeBron James, il est phénoménal dans ce qu’il fait », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « Mais je n’aime pas quand des gens avec un certain statut s’impliquent en politique. Reste dans ton domaine ». Il n’a cependant pas fallu longtemps pour que ces propos parviennent aux oreilles de la star de la NBA. Au cours d’une conférence de presse, il a rappelé l’influence de ses prises de position notamment contre le racisme et les discriminations raciales aux Etats-Unis. Face aux mots du footballeur, il a indiqué : « Je ne suis pas vraiment le genre de gars qu’il faut venir attaquer, car je fais ce qu’il faut ».

Zlatan Ibrahimovic évoquait les mêmes sujets il y a quelques années

LeBron James a par la suite fait savoir qu’il ne veut pas se contenter de jouer au basket et se taire quand les choses vont mal autour de lui. « Je ne me tairai jamais sur les choses qui ne vont pas. Je m’engage en faveur de mon peuple, pour l’égalité, pour l’égalité aussi en matière d’accès au vote, je m’engage contre l’injustice sociale et le racisme. Il n’est pas question que je me contente de faire du sport. Je sais à quel point ma voix est puissante » a-t-il déclaré. Le joueur des Lakers de Los Angeles a, en outre, fait part de son étonnement en soulignant que c’était Zlatan Ibrahimovic qui évoquait les mêmes sujets que lui, il y a quelques années. « C’est marrant qu’il dise ça, parce que je me souviens qu’en 2018, c’était le même gars qui disait que lorsqu’il était en Suède, il parlait de ces mêmes sujets. Parce que son nom de famille n’était pas commun, et qu’il ressentait parfois le racisme quand il était sur le terrain » a ajouté le joueur de basketball.

Zlatan Ibrahimovic uppskattar basketspelaren Lebron James men tycker inte att han ska lägga sig i politiken: "Lebron är fenomenal på det han gör, men jag gillar inte när folk med status lägger sig i politik"



Lång intervju med Zlatan Ibrahimovic: https://t.co/oXm5gjmhKv pic.twitter.com/J3L82GWLD6 — discovery+ sport 🇸🇪 (@dplus_sportSE) February 25, 2021

🗨️ @Ibra_official : "Que font les médias suédois ? Ils me défendent ou ils m'attaquent ? (…) Si je m'appelais Andersson ou Svensson, ils me défendraient même si braquais une banque" #MaPartDOmbre pic.twitter.com/Yw57jPeoXx — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 7, 2018