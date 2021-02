Ils ont manifesté pendant quatre années pour revendiquer leur droit restés impayés par le conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente et informatisée (Cos-Lépi). Coordonnateurs départementaux, coordonnateurs de zone, commissaires communaux d’actualisation et délégués d’actualisation d’arrondissement lors des opérations d’actualisation de la liste électorale permanente informatisée (Lépi) de 2016-2017 ont eu gain de cause. Ils l’ont fait savoir à travers une déclaration de remerciements.

Réunis au sein du collectif des agents impayés du Cos-Lépi, ces anciens collaborateurs du conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée sont entrés en possession de leurs droits. Le comité a procédé à cet effet, à une déclaration mardi 09 février 2021 à Abomey-Calavi pour remercier le gouvernement, le Cos-Lépi et l’ensemble des acteurs ayant contribué à la résolution de la crise.

En effet, leur revendication se résumait essentiellement au paiement intégral de leurs indemnités et primes. Ainsi, après quatre années de revendications ponctuées de démarches administratives, plaidoiries, lobbyings, le gouvernement précise le collectif, a répondu à leurs doléances au second semestre de l’année 2020. Cela s’est traduit concrètement par la mise à disposition du Cos-Lépi 2020-2021 des fonds devant servir au règlement du dossier. Occasion pour le collectif des agents impayés du Cos-Lépi de remercier le gouvernement, le Médiateur de la République et tous les autres acteurs ayant œuvré pour le dénouement de la situation. Rappelons que malgré le paiement effectué, certains agents ont été omis par le Cos-Lépi qui a promis, note le collectif, de corriger le tir.