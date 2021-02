Comme annoncé, le coordonnateur adjoint de la huitième circonscription électorale du parti Les Démocrates, Bio Dramane Tidjani est en garde à vue à la brigade criminelle depuis la nuit de ce lundi 22 février 2021. Le parti a rendu public un communiqué pour raconter d’abord la mésaventure de l’intéressé et ensuite pour dénoncer «cet acharnement et ce harcèlement judiciaire que subissent » ses militants. Enfin, le parti invite ses militants à rester mobilisés et attentifs à la suite du dossier.

Dans le communiqué signé par le président du parti Eric Houndété, le parti informe que c’est après plus de 11 heures d’attente que Bio Dramane Tidjani a été reçu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), hier lundi 22 février 2021. Arrivé sur les lieux à 10 heures (heure locale) comme inscrit sur la convocation, c’est à 21 heures qu’«il se voit notifier son transfèrement à la brigade criminelle pour y être écouté dans le cadre de la poursuite du « dossier » et naturellement sans notification des charges retenues contre lui ». Pour le parti, «la justice de la rupture change de tactique et décide de retenir le camarade dans les liens de la détention prétextant d’une enquête à la brigade criminelle ». Ceci à cause de ses dénonciations contenues dans le communiqué du 21 février 2021 et de la forte mobilisation des bases du parti sur le terrain. Le parti estime qu’il s’agit d’une manœuvre tendant à réduire au silence toute voix discordante.

Alors, le parti «dénonce cet acharnement et ce harcèlement judiciaire que subissent depuis quelques moments ses dirigeants et ses militants (…) ». Le parti Les Démocrates invite par la même occasion «le gouvernement et son chef à faire cesser ces manœuvres et rappelle qu’aucune intimidation ni harcèlement n’émoussera les ardeurs des militants du Parti Les Démocrates et de l’opposition décidés à mener à bien le combat de la restauration de la Démocratie et de l’État de droit ». Ceci étant, il invite ses militants à rester mobilisés et attentifs pour la suite à donner au dossier. A noter qu’on apprend, que la candidate recalée, Rechya Madougou aussi est convoquée à la CRIET le jeudi prochain.