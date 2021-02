Comme nous l’annoncions hier mercredi 24 février 2021, c’est bien un directoire qui va conduire la campagne du duo de la mouvance formé par Patrice Talon et Mariam Chabi Talata dans le cadre de la présidentielle d’avril prochain. Désormais, on connaît les identités de ceux qui figurent à cette équipe. En plus des 17 membres annoncés, deux comités techniques ont été mis en place pour appuyer l’équipe. Ce qui porte le nom à 23 personnalités. C’est ce directoire qui va diriger l’investiture du duo le 6 mars prochain.

On y est. L’équipe officielle de campagne du duo Patrice Talon-Mariam Chabi Talata est dévoilée. Comme votre site l’a annoncé l’équipe est composée des représentants des cinq partis politiques de la mouvance que sont L’union progressiste (UP), le Bloc républicain (BR), le Parti du renouveau démocratique (PRD), Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (MOELE-BENIN) et l’Union pour le développement d’un Bénin nouveau (UDBN). Il y a aussi les trois représentants du duo Talon-Talata. Irénée Koupaki, Mathurin Nago, Augustin Ahouanvoebla et Maman Sanni sont les quatre représentants de l’UP alors que la BR est représenté par Abdoulaye Bio Tchané, Robert Gbian, André Okounlola et Bathélémy Kassa. Les trois autres partis ont chacun deux représentants.

L’UDBN est représenté par Maître Cyrille Djikui et Déguénon Éric. Emmanuel Zossou et Charlemagne Honfo vont porter la voix du PRD; Cephise Beo Aguiar et Salaou Bilikissou (Rapporteur) celle de MOELE-BENIN. Les trois représentants du duo sont Olivier Boko, Mèdégan Fagla Sèdami et Sofiath Arouna Schanou. Les deux comités qui vont appuyer le directoire sont celui chargé des médias et celui chargé de la logistique et du matériel. Adam Bagoudou et de Orden Alladatin sont chargés de la logistique et du matériel. Et Oliver Boko va servir d’interface entre les deux comités techniques. Le directoire est dirigé Abdoulaye Bio Tchané.