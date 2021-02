Les voix continuent de s’élever pour déplorer la barbarie perpétrée contre l’ancien ministre des Sports, Ganiou Soglo. Dans une déclaration lue le weekend écoulé, la plateforme électorale des organisations de la société civile condamne cette agression. La plateforme craint des violences durant la période électorale et tire la sonnette d’alarme.

La tentative d’assassinat manqué de Ganiou Soglo dans la soirée du vendredi 05 février 2021 dans l’arrondissement de Zinvié à Abomey-Calavi déplorée par les organisations de la société civile. Elles condamnent fortement l’acte à travers son groupe national de réponse électorale qui a fait une déclaration samedi 06 février dernier.

« A partir de la relation des faits dans divers organes de presse et réseaux sociaux, plusieurs supputations se relaient dont un acte politique en lien avec le contexte actuel ; acte de braquage ; règlement de compte. N’importe lequel de ces actes est condamnable et c’est à juste titre que le Gnre se joint à tous ceux qui le déplorent et le condamnent », lit-on dans la déclaration.

La plateforme électorale des Osc compatit à la douleur de l’ancien ministre et espère que les auteurs seront démasqués. Le Gnre espère un aboutissement rapide de l’enquête et la mise en œuvre effective des mesures pertinentes pour assurer la sécurité de tous les citoyens, note la société civile qui réitère son appel au dialogue et à la concertation de tous les acteurs.