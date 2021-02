L’homme le plus fortuné du monde, Elon Musk a investi avec sa société de marque de véhicule électrique Tesla, 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin. L’annonce a été faite ce lundi par Tesla via un document adressé au gendarme de la Bourse américain, la SEC. L’annonce intervient également quelques jours après que le président-directeur général de SpaceX eut modifié momentanément sur Twitter son bio en inscrivant le tag #bitcoin.

Par ailleurs, cet investissement de la marque dans le bitcoin, est un crédit qui a été accordé à la cryptomonnaie contrairement à certains régulateurs qui la considère comme un actif financier, qui sert aux transactions illégales dont le blanchiment d’argent. Dans l’intention de varier ses sources de liquidités et de gagner en flexibilité en vue de bien rémunérer ses actionnaires, Tesla a indiqué avoir récemment changé sa politique d’investissements. Pour l’effectivité de ce changement, le conseil d’administration à travers le comité d’audit, a donné carte blanche à l’entreprise.

Se faire payer par Bitcoin

La société a également annoncé dans un message, la possibilité dans un futur proche, de vendre ses produits en se faisant payer par la cryptomonnaie. La monnaie électronique qui a été créée par des anonymes et gérée par un réseau décentralisé est très volatile, ce qui ne permet pas de déterminer toujours avec aisance son prix. Ce lundi par exemple, le cours de la devise virtuelle s’est envolé. Il a atteint un niveau plus haut avec plus de 43.725,51 dollars.