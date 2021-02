Aux Etats-Unis, deux ressortissants nigérians ont affaire à la justice du pays. Chinwendu Azuonwu et Basil Amadi sont accusés d’escroquerie sur le personne d’une résidente de North Richland Hills, au Texas. Ils auraient réussi à lui soustraire frauduleusement 100 mille dollars en se faisant passer pour le chanteur Bruno Mars. Tout a commencé quand la victime a créé un profil Instagram en 2018 à la « recherche d’une compagnie ». Elle a ensuite pris contact en ligne avec une personne prétendant être Bruno Mars. Au cours de leurs échanges sur Instagram et Google Hangouts, la femme est tombée amoureuse de celui qui se présentait à elle comme Bruno Mars. C’est du moins ce qu’elle confie aux enquêteurs de la police.

L’interprète de “Nothin’on You “ lui a même dit qu’il prévoyait quitter sa tournée pour pouvoir être avec elle. Appâtée, elle croyait vraiment s’adresser au natif d’Honolulu puisque celui qui usurpait l’identité de la pop star lui envoyait des messages et des photos, montrant Mars en train de jouer pendant qu’il était en tournée. En septembre 2018, le lauréat de 11 Grammy Awards lui demande alors de lui envoyer un chèque de 10 mille dollars pour l’aider à couvrir les frais de tournée. Elle accepte, et envoie l’argent au supposé chanteur sur deux comptes hébergés par la banque JPMorgan Chase. A ce chèque succèdera un autre, déposé dans la même banque au profit du chanteur.

Ils risquent entre 2 et 10 ans de prison

Les enquêteurs ont découvert que ces deux comptes appartenaient à Chinwendu Azuonwu et Basil Amadi. Selon les procureurs du comté de Harris, Azuonwu a reconnu être le propriétaire de l’un des comptes bancaires en question. Mais il nie connaître Amadi, présenté comme son présumé complice. Le Nigérian a par ailleurs déclaré qu’il ignorait comment 90 mille dollars ont pu atterrir sur son compte bancaire. Interrogé également par les enquêteurs Basil Amadi tient le même discours que son compatriote. Il dit ne pas savoir comment les 10 mille dollars se sont retrouvés sur son compte bancaire.

L’homme ajoute qu’il ne connaissait pas Azuonwu. Si les présumés escrocs sont reconnus coupables, chacun d’eux risque entre 2 et 10 ans de prison. La caution d’Azuonwu, a été fixée à 30 mille dollars. Il a été placé en garde à vue cette semaine. Le mardi 09 février dernier le résident de Houston se présentait devant le tribunal pour répondre des faits d’usurpation d’identité de la pop Star sur Instagram dans le cadre d’une arnaque visant à escroquer sa victime.