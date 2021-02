La ferveur électorale en pleine action au sein du duo Corentin Kohoué-Iréné Agossa, candidats à la présidentielle du 11 avril prochain. Face aux hommes des médias mercredi 24 février 2021, le candidat à la présidentielle Corentin Kohoué a déclaré que le duo est déjà prêt pour le scrutin. Le ticket croit qu’il peut damer le pion au duo de la mouvance, a-t-il indiqué.

Plus aucun doute. Le ticket présidentiel au sein du parti « Les Démocrates » sort le grand jeu. « Nous sommes l’étonnement. Et pourtant nous nous sommes longtemps préparés. Maintenant nous sommes prêts pour la victoire finale », a indiqué l’ancien Préfet Corentin Kohoué aux hommes des médias.

Le duo se présente comme l’alternance crédible pouvant donner espoir aux populations et mettre fin à leurs souffrances. « Nous sommes convaincus que l’alternance par la voie des urnes est possible car notre peuple en a la culture et l’a prouvée depuis 1990 à nos jours », a déclaré le duo candidat suspendu du parti « Les Démocrates ».

Suspendus, le duo candidat s’est rabattu sur appellation « Restaurer la confiance » pour se présenter à la présidentielle prochaine. « Nous devons sortir le meilleur de nous-mêmes pour battre à plate couture le pouvoir dit de la Rupture et sur ses propres installations », a juré l’ancien Préfet des départements du Mono et du Couffo sous le régime défunt.