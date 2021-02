Des fouilles archéologiques ont été récemment effectuées sur le site de Liujiawa, dans le nord de la Chine, dans le comté de Chengcheng, province du Shaanxi. Liujiawa était la capitale de l’État de Rui pendant la période allant de 770 à 475 av. J.-C et bien avant que la Chine ne soit unifiée par la dynastie Qin. Au cours de ces recherches, les scientifiques de l’Université de l’Académie Chinoise des sciences ont mis à nu une tombe et fait une découverte pour le moins surprenante. Leurs résultats, ont été publiés ce mois-ci dans la revue ‘’Archaeometry’’.

Une crème pour le visage vieille de 2700 ans

La tombe découverte se serait révélée appartenir à un membre de l’aristocratie de l’époque, un noble. Puisque dans la tombe ont également été découverts des armes funéraires en bronze, ce qui indiquait la qualité de l’inhumé. Mais en plus des armes funéraires, l’équipe de chercheurs a également découvert un vase en bronze orné plein d’une substance minéralisée de couleurs blanche et jaune.

L’analyse de la substance a révélé qu’elle avait été fabriquée à partir de graisse animale et d’un type de boue de caverne connue sous le nom de ‘’mondmilch’’, qui se transforme en poudre blanche une fois séchée. Les chercheurs suggèrent que la crème a peut-être été produite par une industrie cosmétique émergente pour être utilisée dans des cérémonies religieuses ou comme marque de statut.

Une sorte de crème cosmétique donc, vieille de 2700 ans, qu’on appliquait sur le visage, qui le blanchissait et lui donnait un certain éclat. Car selon l’étude, « Le visage blanchi pouvait masquer les défauts et les rides de la peau, en créant une identité de jeunesse et de beauté » et la classe aristocratique d’alors en était friande, selon les historiens chinois. Selon les chercheurs, cette crème pour le visage est le premier exemple connu en Chine à avoir été associé à un homme, les exemples suivants les plus anciens datant de 1000 ans environs. En revanche, les preuves de l’utilisation de cosmétiques en Chine par les femmes remonteraient à beaucoup plus loin.