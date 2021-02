La crise sanitaire due à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) est toujours au centre de l’actualité mondiale. Depuis l’apparition de la maladie aux Etats-Unis, l’année dernière, les autorités avaient évoqué le port du masque pour empêcher la propagation de la maladie. Cette mesure qui était négligée au départ a finalement été adoptée après que le virus a commencé par faire plus de victimes dans le pays.

Deux masques pour empêcher davantage la propagation du coronavirus

L’inquiétude a cependant gagné le terrain depuis l’apparition des nouveaux variants du coronavirus aux USA, plus contagieux que la souche de la maladie. Cela a amené certaines personnes à porter deux masques pour empêcher davantage la propagation du coronavirus. Par ailleurs, aucune étude n’avait été faite pour prouver l’efficacité de cette technique. Les centres de contrôle de maladies infectieuses (CDC) se sont penchés sur la question en faisant savoir que deux masques valent mieux qu’une seule. Ils ont donné l’information hier mercredi 10 février 2021, en s’appuyant sur les résultats d’une expérience de laboratoire.

Un blocage de 40% des particules

Celle-ci met en scène deux têtes artificielles espacées de 2 mètres, afin de vérifier le nombre de particules de la taille d’un coronavirus crachées par l’une était aspirées par l’autre. Les chercheurs ont donc découvert que le port d’un seul masque (chirurgical ou en tissu) bloquait près de 40% des particules provenant de la tête qui crachait. Mais lorsqu’un masque en tissu était porté sur un masque chirurgical la protection était évaluée à près de 80%. Le Dr. John Brooks des CDC parle plutôt d’une protection excédant les 95% contre les particules. Pour lui, « le premier défi est de faire masquer le plus de gens possible. Et puis pour ceux qui masquent, de les aider à tirer le meilleur parti de ce masque ».

Cette étude relève quand même plusieurs insuffisances. En effet, un type de masque en tissu et une marque de masque chirurgical ont été utilisés. L’on ne sait donc pas si les chiffres évoqués seront les mêmes pour d’autres types de produit. En outre, les CDC se sont abstenus de recommander le double port du masque.