Le 31 décembre dernier, la Chine approuvait « sous conditions » la commercialisation du vaccin de Sinopharm contre le coronavirus. Plus d’un mois après, l’empire du milieu donne son accord conditionnel pour le CoronaVac, le second vaccin anti-Covid de Sinovac. Selon le laboratoire pharmaceutique, le vaccin a déjà été testé sur un nombre important de personne au Brésil. Ce qui a montré qu’il était efficace à 80% pour éviter les cas exigeant une hospitalisation et à environ 50% pour empêcher la contamination.

« Les données d’analyse finale n’ont pas encore été obtenues, et résultats en termes d’efficacité et de sécurité doivent être encore confirmés » a indiqué Sinovac dans un communiqué. Outre le Brésil, CoronaVac a été testé en Turquie et en Chine également. Après cette autorisation donnée par l’autorité chinoise de régularisation des médicaments, le vaccin de Sinovac sera commercialisé pour un grand public « sous conditions », en empire du milieu.

“Nous sommes impatients de fournir des vaccins plus sûrs”

Il a déjà servi à immuniser certaines populations « à risque ». « Nous sommes impatients de fournir des vaccins plus sûrs et plus efficaces dès que possible et, à terme, de lutter contre la maladie en augmentant le taux de vaccination » fait savoir le patron du laboratoire pharmaceutique.