Aux Etats-Unis, le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 490 mille morts. Les afro-américains sont les plus touchés et les moins vaccinés alors qu’ils représentent 16% des personnels de santé. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, cette minorité (13% de la population américaine) a reçu 5,4% des doses de vaccins contre 60% pour la population blanche. Un chiffre a évalué en fonction de sa part dans les personnels de santé. En effet, les personnels de santé et les employés des maisons de retraite sont priorisés dans la campagne de vaccination en cours actuellement dans le pays.

En National Basketball Association (NBA), principale ligue de basket-ball au monde, inutile de dire que les grandes stars sont des joueurs noirs. Et le moins qu’on puisse dire c’est que nombre de ces sportifs sont réticents à l’idée de participer à des campagnes publicitaires de la NBA visant à promouvoir les vaccins anti-covid. Des agents de joueurs et des basketteurs ont déclaré à la télévision sportive ESPN, que les craintes étaient liées aux mauvais traitements historiques dont est victime la communauté noire et au racisme toujours existant en médecine.

“Ce serait un double coup dur pour la communauté noire”

Certains joueurs ne savent pas s’ils sont à l’aise pour se faire vacciner. Ils hésitent donc à en faire la promotion auprès des autres. Selon le commissaire de la NBA Adam Silver, il y a dans la communauté afro-américaine une résistance aux vaccins pour raisons historiques compréhensibles. Cependant, il avertit que si cette résistance continue « ce serait un double coup dur pour la communauté noire, car la seule façon de sortir de cette pandémie est de se faire vacciner. »