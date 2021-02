Spoutnik V

« Le développement du vaccin Spoutnik V a été critiqué pour sa précipitation, le fait qu’il ait brûlé des étapes et une absence de transparence. Mais les résultats rapportés ici sont clairs et le principe scientifique de cette vaccination est démontré », ont déclaré Ian Jones et Polly Roy, deux spécialistes britanniques, dans un commentaire joint à l’étude. Cela voudra signifier « qu’un vaccin supplémentaire peut désormais rejoindre le combat pour réduire l’incidence du Covid-19 », ont poursuivi les chercheurs.

La phase 3 des essais cliniques

En effet, cette étude ne vient que pour confirmer les affirmations initiales de la Russie qui estimait son vaccin hautement efficace, en dépit des doutes de la communauté scientifique. L’étude dont les résultats ont été publiés dans The Lancet, s’est basée sur la phase 3, le dernier stade des essais cliniques du vaccin, qui a porté sur près de 20.000 volontaires. Au cours de cette phase 3 de l’essai qui a été mené de septembre à novembre 2020, les volontaires recevaient tous deux doses de vaccin ou de placebo dans un intervalle de trois semaines. L’injection de chaque dose est accompagnée d’un test PCR.

Le PRC n’est réalisé qu’après la deuxième dose chez les personnes qui développaient des symptômes de la maladie. Sur 14.900 volontaires ayant reçu le vaccin, seules 16 personnes ont été testées positifs (soit 0,1%). Par contre 62 personnes sur 4.900 ont été testées positives après avoir reçu le placebo (soit 1,3%).

Une limite dans l’étude

Toutefois, les chercheurs ont signalé une limite dans le cadre où les PCR n’ont été réalisés « que quand les participants ont déclaré être atteints de symptômes du Covid, l’analyse de l’efficacité ne porte que sur les cas symptomatiques. » « D’autres recherches sont nécessaires pour cerner l’efficacité du vaccin sur les cas asymptomatiques et sur la transmission, » du virus, a estimé The Lancet dans un communiqué.