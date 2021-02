En pleine pandémie de coronavirus (covid-19), l’élaboration de plusieurs vaccins est apparue comme une lueur au bout du tunnel, après plus d’une année de crise sanitaire mondiale due à la maladie. Cependant, le vaccin AstraZeneca pose problème et a suscité l’inquiétude des professionnels de santé. En France, entre 50 et 70% des professionnels de santé vaccinés ont présenté des effets secondaires. Certains étaient « très lourds ».

La vaccination des professionnels de la santé suspendue à Saint-Lô

Les faits ont eu lieu dans un hôpital de la commune de Périgueux, dans le sud-ouest de la France. Dans une correspondance ouverte, l’hôpital a demandé que le vaccin AstraZeneca soit remplacé par ceux de Moderna et de Pfizer. Le 11 février dernier, la situation a amené un hôpital de Saint-Lô à suspendre la vaccination de ses professionnels de la santé à cause de malaises chez ces derniers ayant reçu ledit vaccin. La chargée de communication de l’hôpital a indiqué que : « La raison de la suspension, c’est qu’on a vacciné une cinquantaine de personnes hier et qu’on a une proportion de personnes qui n’était pas bien aujourd’hui, qui avait des symptômes du type fièvre et nausée ». Malgré les effets secondaires du vaccin AstraZeneca, le ministre de la santé, Olivier Véran, a tenu à rassurer sur l’efficacité de ce dernier.

L’OMS estime que le vaccin est efficace

Lors d’une conférence de presse ce jeudi, il a indiqué que : « Les scientifiques, les agences sanitaires, l’Organisation mondiale de la Santé, considèrent que le vaccin AstraZeneca est efficace dans une grande majorité de cas, y compris dans le cas d’un variant britannique, même si des incertitudes existent s’agissant du variant sud-africain. Mais nous avons peu de données pour conclure ». En Allemagne, le média américain Bloomberg a fait savoir que 75 des 300 personnes, dans un corps d’ambulance de Dortmund, ayant reçu le vaccin d’AstraZeneca sont par la suite tombées malades.

La situation a amené les autorités sanitaires du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, à recommander de vacciner par petits groupes les agents de santé, afin d’éviter de manquer de personnel. Selon le ministre allemand de la santé, Jens Spahn : « Bien sûr, nous examinons les rapports sur les effets secondaires et nous les prenons très au sérieux. En même temps, il est très important de faire la différence entre la réaction attendue à l’inoculation et les effets secondaires non attendus ».