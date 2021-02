Le rappeur américain Dr Dre semble attaquer son ex-épouse, Nicole Young, dans un de ses futurs clips. En effet, l’artiste est revenu avec des inédits dans lesquels il laisse penser qu’il règle les comptes avec cette dernière. C’est dans un featuring avec le rappeur KXNG Crooked, qu’il a lâché des paroles crues à l’encontre de Nicole Young.

« Tu sais qu’on ne tolère pas ces absurdités »

« (Bitch) Trying to kill me with them lies and that perjury, I see you trying to fuck me while I’m in surgery/In ICU, death bed, on some money shit/Greedy bitch, take a pick, girl you know how money get … You know we don’t tolerate that nonsense, by any means get your hand up out my pocket/This life is private just like the pilot, it’s been decided, this the Poseidon. » En version française : « (Cette p***) tente de me descendre avec des mensonges et de la parjure, je t’ai vu en train d’essayer de me bai** pendant que j’étais au bloc opératoire/En soins intensifs, sur mon lit de mort, à propos d’argent/P*** vénale, prend ça, tu sais comment l’argent arrive, tu sais qu’on ne tolère pas ces absurdités, et au fait, enlève ta main de ma poche/Cette vie est privée, comme le pilote, ça a été décidé, c’est le Poséidon » peut-on entendre dans un snippet relayé sur la toile.

Notons que ces paroles de Dr Dre interviennent après avoir été hospitalisé pour une suspicion d’anévrisme cérébrale. Sa maladie avait beaucoup inquiété ses fans. Mais sur Instagram, il avait rassuré ces derniers en déclarant : « Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de mon équipe médicale. Je vais bientôt sortir de l’hôpital et rentrer chez moi. Merci à tous les grands professionnels de santé de Cedars. One Love!! ».