Le ministre de la communication et de la poste, porte-parole du Gouvernement a été reçu ce dimanche 28 février 2021 sur l’émission « Ma part de vérité » de la chaîne privée Golfe télévision. Le parolier en chef de l’exécutif a donné son appréciation de la liste des candidats retenus à l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Selon Alain Orounla, le match est loin d’être amical. La réaction du leader du Rassemblement Joël Aïvo n’a pas tardé.

Les trois duos retenus par la commission électorale nationale autonome (Céna) ne sont pas le fruit du hasard, a très tôt insisté Alain Orounla. « On n’arrive pas à ce niveau par hasard dans un contexte où les candidatures sont un peu plus potassées », a-t-il fait savoir. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire, conseille l’ancien avocat de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon, actuellement ministre de la communication.

Plus loin le Ministre de la propagande gouvernementale fait savoir que les jugements portés sur l’institution électorale et sur les candidats retenus sont de nature à entacher le processus électoral irréversible. « Je trouve que les candidats malheureux qui n’ont pas fait les efforts nécessaires pour être retenus et qui trouvent que les candidatures de l’opposition ne sont pas de bonnes factures sont des prétentieux, car on n’arrive pas à ce niveau par hasard dans un contexte où les candidatures sont un peu plus potassées », a rappelé Alain Orounla.

Réplique de Aïvo

Réagissant aux propos de l’invité de Golfe Télévision, l’Universitaire et candidat à la présidentielle Joël Aïvo n’a pas manqué de rappeler au ministre de la Communication et de la poste, le rôle qui est le sien. « Je suis surpris qu’un Ministre supposé porter la parole du Gouvernement soit subitement devenu, sans s’en rendre compte, le Ministre porte-parole des candidats dits de l’opposition. Tout est là. Un crime n’est jamais parfait», a écrit le leader du Rassemblement.