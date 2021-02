Alors que la pandémie relative au nouveau coronavirus continue de faire des victimes dans le monde, la Guinée quant à elle est confrontée à la première résurgence de la fièvre hémorragique Ebola. Les autorités sanitaires de Conakry et l’Organisation Mondiale de la Santé ont tout de même tenu à rassurer sur le fait qu’elles soient désormais plus outillées à affronter ce mal.

“Je reste serein..”

« Je suis inquiet en tant qu’humain, mais je reste serein, car on a géré la première épidémie et la vaccination est (désormais) possible », a déclaré au cours du week-end écoulé le ministre guinéen de la Santé, Rémy Lamah. L’organisme mondial chargé des questions sanitaires a pour sa part fait savoir que la situation est différente de celle qui a été rencontrée il y a quelques années.

L’OMS a donc annoncé une série de mesures pour faire face à cette maladie qui avait fait parler d’elle en Afrique de l’Ouest il y a quelques années. Selon le représentant de l’OMS à Conakry, le professeur Alfred George Ki-Zerbo, les moyens seront mis en œuvre pour mettre dans un délai relativement court des doses de vaccins nécessaires à la disposition de la Guinée.

La vigilance renforcée dans la sous-région

Un autre communiqué de l’OMS met l’accent sur les différentes mesures qui avaient été prises pour limiter la propagation du virus dans la sous-région ouest-africaine. La vigilance sera renforcée dans des pays tels que le Liberia, la Sierra Leone, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal, et les autres pays à risques dans la sous-région.