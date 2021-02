A mesure que les enquêtes évoluent à propos de l’émeute au Capitole américain le 6 janvier dernier et qui a fait 5 morts, les arrestations s’augmentent également. En dehors de la centaine de personnes qui ont été arrêté depuis l’attaque du mois dernier, deux nouvelles arrestations viennent également d’intervenir. Selon la police fédérale américaine FBI, deux agents immobiliers de la région de Dallas ont été arrêtés et inculpés dans le cadre de l’assaut du 6 janvier à Washington.

Il s’agit nommément de Katherine Schwab et Jason Hyland qui auraient pris un vol privé du Texas à Washington et auraient participé à l’émeute qui avait été suscité par l’ancien président Donald Trump. Les deux avaient par ailleurs voyagé avec Jenna Ryan, un autre agent immobilier du Texas qui avait déjà été arrêtée pour son rôle dans l’émeute, et une autre personne non identifiée, d’après les plaintes pénales dans leurs affaires.

Le cas de Jason Hyland

Arrêté ce mardi au Texas, Hyland a été accusé d’avoir sciemment pénétré ou demeuré dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale et une conduite désordonnée pour les motifs du Capitole. D’après sa plainte pénale, il a été vu sur plusieurs images des émeutes et a lui-même décrit son entrée dans le Capitole aux autorités. « Il y avait deux officiers de police du Capitole qui tenaient les portes ouvertes en haut des escaliers. Hyland a demandé s’il pouvait entrer à l’intérieur, et l’un des policiers a dit : ‘’Tout le monde le fait’’ », lit-on dans la plainte. Jason Hyland aurait été l’organisateur de voyage en avion qui a transporté lui et ses pairs.

En ce qui concerne Katherine Schwab

Quant à la deuxième personne, Katherine Schwab, elle a été arrêtée lundi au Texas et a elle-même fait face à ses accusations. Elle a pu être repérée grâce à ses nombreuses images prises dans le bâtiment et qui ont circulé sur Facebook, d’après la plainte. A un autre abonné du réseau social qui lui avait demandé si elle avait des photos à l’intérieur du Capitole, elle a décrit la situation.

« Non, parce qu’ils ont fermé la porte derrière nous et ont fait tirer leurs armes sur quelques-uns … intéressant cependant, la garde nationale était là et n’a pas bougé d’un pouce. Ils se sont assis. Ils ne se sont pas du tout battus contre nous … parce que ce n’était pas nécessaire. Après que la fille ait été abattue et tuée, c’est là que nous avons ressuscité l’enfer ». Selon la plainte, Schwab a indiqué n’être pas restée pendant longtemps dans le bâtiment et qu’un officier l’a escortée parce qu’elle était écrasée par la foule.