Floyd Mayweather est riche, très riche même. Sa fortune estimée actuellement à 560 millions de dollars fait de lui le boxeur le plus riche de la planète. Et Floyd, c’est connu, aime les belles choses, les grandes choses. Si l’athlète aime à faire le buzz sur les réseaux sociaux en montrant à qui veut le voir ses acquisitions somptueuses et notamment son impressionnante collection de voitures huppées ; l’homme aime également à organiser des fêtes mémorables. Du moins pour ceux qui ont la chance d’y être invités. Jeudi dernier, justement pour le 44ème anniversaire de la star, l’on a pu voir parmi les invités, une personnalité dont la présence était assez inattendue.

Un Biden chez Mayweather

Jeudi dernier, c’est ruisselant de diamants que l’icône de la boxe américaine a accueilli ses invités à l’occasion d’une fête donnée pour ses 44 ans. Une fête somptueuse donnée sur les 3 000 mètres carrés du club The Venue à Portland dans l’Oregon. Un club « équipé de la technologie la plus avancée en matière de son, d’éclairage, et d’effets spéciaux comprenant la capacité laser et la cartographie par projection 3D » ; pour une fête qui en dit long par son nom : ‘’Extravagance futuriste du 44e anniversaire de Floyd’’.

Pour les convives, tous invités, crise sanitaire oblige, à porter un masque et à respecter tant que faire se peut, les mesures de distanciation ; le boxeur avait mis les petits plats dans les grands. Nourritures et amuse-gueules à foison, et des cocktails tous certainement plus exotiques que leur noms, ‘’Limitless’’, ‘’Futuristic 44 ’’ ou encore ‘’Mayweather Mule’’.

Pour autant de faste, Mayweather avait prévu, un parterre non moins fastueux de personnalités et de célébrités. Des célébrités comme le rappeur Rick Ross, ou l’actrice Larsa Pippen épouse du célèbre basketteur de la NBA des années 90 ; et des personnalités comme, Franck Biden, le frère du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Frank Biden, 66 ans, a 11 ans de moins que le nouveau président et est le plus jeune de ses trois frères et sœurs. Un homme au passé trouble, qui selon la presse, vit dans l’ombre de son politicien de frère, mais qui semble-t-il, sait en profiter.