Dans l’après-midi du dimanche 31 janvier en France à Saint-Avold en Moselle, le tournage d’un clip de rap avait dégénéré en scène de violence à l’arrivée des forces de l’ordre. Le tournage du clip de rap s’était déroulé au quartier la Carrière à Saint-Avold. Ils étaient en effet, plus d’une cinquantaine de jeunes qui avaient débarqué dans le quartier avec de grosses berlines. D’après Le Républicain Lorrain qui raconté les faits, la présence de ces jeunes avaient créé de l’inquiétude chez les riverains qui avaient fait appel aux forces de l’ordre.

D’après le quotidien local, ce regroupement des jeunes n’avait fait l’objet d’aucune autorisation de la part des autorisés municipales. Une fois sur place, les policiers ont été accueillis par les dizaines de participants les provoquant et les insultant. Une situation qui a échauffé les esprits. L’un des jeunes participant au tournage a lancé un mortier d’artifice à l’endroit de deux fonctionnaires qu’il a blessé à l’oreille. Ces deux agents souffrent d’une perte de l’audition.

Six interpellations

Un officier tentant d’interpeller un autre a été pris à partie et blessé. Un autre policier dans la foulée a été blessé à la main lors des altercations. Pour pouvoir maîtriser, ces jeunes, les fonctionnaires ont dû faire appel à du renfort. Au final, quatre policiers ont été blessés et six jeunes ont été interpellés. Parmi ceux-ci, l’un portait un bracelet électronique suite à une condamnation pour des faits de violences, preuve qu’il est bien connu de la justice.

Sur les images issues d’un drone ayant servi lors du tournage, les enquêteurs, ont constaté que certains des jeunes y figurent et étaient en possession d’armes, notamment un pistolet et des couteaux. Il a également été retrouvé dans l’une des berlines de la résine de cannabis. Les six suspects ont été remis en liberté alors que celui qui est soupçonné d’être l’organisateur du tournage, un mineur, a été placé sous contrôle judiciaire après avoir été présenté à un juge des enfants.