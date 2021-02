Ce jeudi, les services de police ont interpellé une cultivatrice de cannabis à Pontarlier, dans le Doubs en France. D’après L’Est Républicain qui a raconté les faits, la police a été mise au courant de l’activité illicite de la dame grâce à son propre fils qui l’a signalé lors du passage d’une patrouille de forces de l’ordre. En les rencontrant, l’enfant âgé de 12 ans a indiqué aux fonctionnaires que sa mère cultive du cannabis. Le garçon a également raconté aux forces de l’ordre que sa génitrice lui avait administré des fessées, ce qui a fait qu’il a quitté la maison.

Pour s’assurer que l’enfant disait vrai, les policiers ont effectué une descente au domicile de la dame. Et là, ils ont véritablement découvert 11 plants de cannabis d’après L’Est Républicain et 12 selon France Bleu, ainsi que du matériel nécessaire à leur culture. Les plants et les matériels ont tous été saisis. Soumise à un interrogatoire, la femme a reconnu les faits en indiquant avoir importé le matériel depuis l’Espagne. Concernant le cannabis elle a avoué en cultiver pour une consommation personnelle et qu’elle en prend de temps à autre avec son amant.

Placée en garde à vue

A propos de la fessée donnée à l’enfant, la dame a indiqué l’avoir fait en réaction à un comportement turbulent du garçon. Pour l’instant, elle est placée en garde à vue et fera face à la justice le 27 mai prochain pour répondre de ses actes. L’enfant en ce qui le concerne, a été placé dans un foyer pour mineur pour 72 heures au moment où des enquêtes complémentaires pour violences sont en cours.

[#AntiStups]

Découverte hier par les enquêteurs de la Sûreté Urbaine à #Pontarlier d'un système de culture indoor de stupéfiants :

➡️ Destruction des plants de cannabis et du matériel



Il s'agit du 2ème cannabiculteur interpellé cette semaine à Pontarlier…Jamais 2 sans 3? pic.twitter.com/xnnr81IT5D — Police Nationale 25 (@PoliceNat25) February 26, 2021