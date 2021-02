Cela fait maintenant plus de cinq années que l’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, ne fait plus partie de l’équipe nationale française de football. Cela n’empêche cependant certaines personnes de penser que le joueur pourrait jouer lors des jeux olympiques de Tokyo. Selon l’ancien agent de Karim Benzema, Karim Djaziri, ce dernier pourrait être intéressé par l’idée d’une participation aux olympiades qui se dérouleront aux Japons.

« Qui n’aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? »

Dans une interview accordée au média Europe 1, le dimanche 31 janvier dernier, il a fait savoir que le joueur « n’a pas arrêté sa carrière internationale. Qui n’aurait pas envie de jouer les Jeux Olympiques ? Si on lui proposait, il irait tout de suite. Pourquoi pas reprendre Karim sur un match amical ». Cependant, selon l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech, c’est une thèse qui ne tient pas debout.

« Non, c’est que vous ne connaissez pas la hiérarchie. C’est le sélectionneur des A qui décide aussi pour les espoirs. C’est lui qui a le pouvoir sur les Espoirs, et c’est lui qui dit oui ou non, donc il n’y a pas de débat » a-t-il déclaré.