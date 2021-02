Lors d’un contrôle de routine des policiers de la BAC à Corbeil-Essonnes dans la nuit de mardi à mercredi, ils sont tombés sur une scène à laquelle ils s’attendaient le moins et qui a conduit à l’interpellation de personnes. Alors que les forces de l’ordre verbalisaient une automobiliste conduisant un homme âgé de 18 ans vers 3 heures du matin dans la rue de l’hôpital pour violation du couvre-feu, un homme accourut vers le véhicule armé de gourdin. Il s’agit du grand frère d’Omar Soumaré, acteur du film « Les Misérables », qui a menacé de mort l’homme assis dans le véhicule.

Le temps de comprendre ce qui se passe, Omar Soumaré surnommé « Macha Django » apparait lui-même. Il a dit aux fonctionnaires que l’homme installé dans le véhicule vient juste de s’en prendre à lui en lui tirant dessus à plusieurs reprises, dans une petite rue du quartier de Montconseil. Pour s’assurer de la véracité des faits, ils s’étaient tous rendu sur place et c’est là que les policiers ont véritablement découvert sur place trois étuis de calibre 7,65 au sol, qui ont conduit à des constatations.

Une enquête a été ouverte

Quelques minutes après, arrive encore un véhicule à bord duquel se trouve deux jeunes hommes âgés de 19 ans. L’un était armé d’un couteau et l’autre d’une batte de baseball. Ils étaient également à la quête du tireur. Mais comme ils sont tombés dans de bonnes mains, ils ont été interpellés en plus du grand d’Omar et le tireur et sont placés en garde à vue. D’après les premiers éléments, cette tentative de meurtre serait liée à une histoire de voiture prêtée qui n’aurait pas été rendue. Une enquête confiée au commissariat d’Evry-Courcouronne a été ouverte pour faire la lumière autour du dossier.