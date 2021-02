Un propriétaire d’engins à deux roues peut se dire chanceux. Alors qu’il avait en décembre dernier, perdu deux de ses engins et depuis tout espoir de les retrouver ; notre propriétaire retrouve lui-même et sans grand efforts la trace d’au moins une de ses motos, au hasard d’une navigation sur la toile. Grâce à ce fil d’Ariane, les policiers ont pu suivre la piste et retrouver la trace de l’un des motocross volé.

Sauvé par le Rap ?

En France, selon les statistiques, ce sont plus de 100 000 engins de deux roues qui sont volés chaque année, avec à peine la moitié qui est retrouvée par la police. Alors, lorsqu’on se fait voler non pas un engin, mais deux, et qu’un mois plus tard l’on était toujours sans nouvelles ; on ne pouvait que se faire une raison. Un habitant de Saint-Roch à Nice, était sans doute entrain d’expérimenter cette philosophie, quand il retrouve une de ses motos au détour d’un clip de rap sur la toile.

Oui, c’est en regardant un clip de Rap, que notre motard de Saint Roch a eu la bonne surprise de voir l’une de ses motos montée par un inconnu, tourner dans le court-métrage. Le film est rapidement envoyé aux autorités policières qui au cours de leur enquête ont découvert que le clip avait été tourné dans Nice même, et plus précisément dans le quartier de l’Ariane. D’investigations en investigations, le motard dans le clip était retrouvé. Interrogé, ce dernier a déclaré avoir emprunté la moto et nié être au fait que la moto était une moto volée.

Après une promesse tenue, de ramener au plus tôt l’engin au poste de police, l’interpellé a été laissé libre de tous mouvements. Internet et le Rap ont servi de points de convergence entre le propriétaire et sa motocross, et les enquêtes se poursuivent pour mettre la main au collet au véritable voleur et retrouver pourquoi pas la seconde moto.