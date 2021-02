La crise du coronavirus a secoué le monde et a causé d’énormes pertes financières pour des entreprises et bon nombre de particuliers. Mais cette situation n’a pas du tout affecté certaines personnalités parmi les plus célèbres comme Jeff Bezos, qui, bien au contraire s’est enrichi de la situation. Mais c’est loin d’être un cas isolé.

Au Nigéria, un célèbre télévangéliste a fait des révélations dans le même sens. Johnson Suleman, Chef d’Omega Fire Ministries International, une église dont le siège se trouve dans l’état d’Edo au Nigéria a confié lors d’une messe qu’il s’est bel et bien enrichi durant la crise. Un enrichissement qui lui a même permis d’acheter son 3ème jet privé au plus fort moment de la crise. Il a fait cette déclaration lors d’un sermon dans son église devant des centaines de fidèles qui l’écoutaient religieusement.

«Pendant le coronavirus, J’ai acheté un jet (ndlr: jet privé). Le troisième… Je priais pour que le Covid ne s’arrête pas, parce que je pouvais me reposer. Pourquoi certains se plaignent ?… No stress… Certains disent même que j’ai une machine qui imprime les billets.» a lâché l’homme de Dieu qui tentait visiblement de convaincre ses fidèles qu’une crise sanitaire n’était pas forcément signe de difficultés. Le message est sûrement bien passé. La vidéo a été relayée de nombreuses fois engendrant de nombreuses discussions.