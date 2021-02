Plus d’une année s’est maintenant écoulée après la mort du célèbre basketteur américain, Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère. Le 26 janvier 2020, la star de la NBA a péri dans cet accident à Calabasas, avec sa fille Gianna et sept autres personnes qui se trouvaient dans l’avion. Jusque-là l’on ne savait pas encore la cause réelle du crash qui avait endeuillé la planète basketball américaine.

Ils ont condamné les erreurs commises par le pilote

Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) se sont prononcés sur la question afin de déterminer ce qui a causé l’accident mortel de Kobe Bryant. Dans une déclaration officielle, ils ont condamné les erreurs commises par le pilote de l’hélicoptère, Ara Zobayan. « La National Transportation Safety Board détermine que la cause probable de cet accident était la décision du pilote de continuer le vol selon les règles de vol à vue dans des conditions météorologiques de vol aux instruments, ce qui a entraîné une désorientation spatiale du pilote et une perte de contrôle » ont-ils déclaré. Ils ont par ailleurs affirmé que le pilote n’avait reçu aucune pression de la part de Kobe Bryant ni d’Island Express Helicopter Inc., le courtier en affrètement aérien, pour poursuivre le vol malgré les conditions météorologiques défavorables.

Le pilote aurait dû faire demi-tour

Selon les enquêteurs, Ara Zobayan se serait fait pression pour continuer le vol à tout prix, afin de faire plaisir à son célèbre client. Dans les faits, les enquêteurs pensent que le pilote a connu une situation appelée, désorientation spatiale, avant que le crash ne se produise. Cela lui a fait penser qu’il montait, alors qu’en réalité il descendait à une grande vitesse. Le vice-président de la NTSB, Bruce Landsberg, a relevé la responsabilité du pilote, estimant que ce dernier aurait dû comprendre à quel point la situation était grave, à cause de la météo, et ainsi faire demi-tour. Il aurait pu atterrir à l’aéroport de Van Nuys, qui se trouve à une petite distance du lieu de l’accident.

Robert Sumwalt, président de la NTSB, a abondé dans le même sens, en confirmant qu’Ara Zobayan pilotait l’hélicoptère en VFR [règles de vol à vue]. Aussi, a-t-il fait savoir que le pilote avait violé la loi à partir du moment où il a décidé de voler à travers les nuages.