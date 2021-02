« Pendant trop longtemps, les minorités ont été excessivement punies et incarcérées pour le cannabis tandis que d’autres en profitaient, » a déclaré l’ancienne star de la NBA, Chris Webber, et pour cette raison souhaiterait aider cette minorité à tirer un maximum de profit du cannabis. En effet, C-Webb pense qu’il y a assez d’argent à gagner dans ce secteur et souhaiterait bien en faire profiter les minorités.

Pour atteindre son objectif, l’ancien joueur de Basketball, s’est associé à l’entreprise JW Asset Management qui travaille également dans le domaine pour lancer un fonds de capital-investissement de 100 millions de dollars spécifiquement pour aider les entrepreneurs minoritaires à réussir dans l’industrie du cannabis. Toutefois, la star a indiqué qu’il y a plusieurs barrières en place qui semblent empêcher les minorités d’obtenir une part de l’action, ce qu’il cherche à surmonter en mettant son initiative en œuvre.

Les gens ont besoin d’aide

« Les gens ont besoin d’aide, […] donc nous allons venir dans ces endroits et nous allons nous former, nous allons nous assurer que nous fournissons des emplois, et nous allons nous assurer que vous avez un hub pour comprendre comment vous pouvez entrer dans l’industrie du cannabis non seulement en tant que cultivateur, ou comme une star, mais aussi comment gagner sa vie en fournissant certains services que l’industrie autorise, » a-t-il déclaré.

Sur TMZ Live, Webber a dit que certains États américains exigent un dépôt de 60 000 $ pour demander une licence pour ouvrir un dispensaire, un montant qu’il considère comme exorbitant. Agé de 48 ans, Chris Webber pense qu’il est important de diversifier « le leadership dans l’industrie du cannabis » tout en égalisant les règles du jeu pour que tout le monde en profite.