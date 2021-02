La représentante républicaine pour la Géorgie, Marjorie Taylor Greene, fervente partisane de l’ancien président américain Donald Trump et adepte des théories complotistes du groupe d’extrême-droite, QAnon, divise le Congrès américain de par ses propos et ses prises de position. La femme politique devient de plus en plus un problème pour le Congrès, dont plusieurs membres n’approuvent pas sa présence.

Elle soutient l’idée d’un vol des élections à Donald Trump

Marjorie Taylor Greene s’est fait remarquer par ses propos contre les démocrates. En 2019, elle avait aimé une publication sur Facebook, qui estimait que démettre la cheffe démocrate de la chambre des représentants, Nancy pelosi, serait plus aisée avec « une balle dans la tête ». Par ailleurs, elle avait soutenu plusieurs appels à exécuter des agents du FBI qui seraient membres d’une « deep State » contre Donald Trump. Aussi, est-elle certaine que l’actuel locataire de la Maison Blanche a « volé » la victoire de ce dernier, lors de la présidentielle du 03 novembre 2020.

Un « cancer » pour Mitch McConnell

Suite à ces propos, les appels à sa démission n’ont cessé de pleuvoir, même si la républicaine continue d’avoir des propos violents. De nombreux démocrates ont exigé son expulsion de la Chambre des représentants. «Ceux qui alimentent l’insurrection et répandent des conspirations ont du sang sur les mains. Ils doivent être expulsés» a laissé voir sur Twitter la représentante Cori Bush.La situation a également créé une gêne dans le parti républicain. Le sénateur républicain Mitch McConnell a qualifié Marjorie Taylor Greene de « cancer » pour le parti. Pour rappel, cette dernière âgée de 46 ans avait déposé une motion de mise en accusation contre le nouveau président américain Joe Biden, le jour suivant son investiture.