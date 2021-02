La béninoise Noélie Yarigo spécialiste du 800 m de Running 41, a participé au meeting de l’Eure à Val de Reuil après le léger incident du 9 février. Elle termine en troisième position avec une performance de 2’02″76. Elle vient juste après la coureuse Lena Kandissounon qui obtient la deuxième place et l’éthiopienne Kudaf Tsegay qui prend la tête de la course avec une performance de 1’57’’52, la meilleure de l’année.

“Comment ne pas te rendre grâce seigneur. Une meilleure façon pour moi de fêter la St Valentin aujourd’hui au meeting international de l’Eure avec une 3ème place et une saison best au 800m en 2’02″76 la lutte continue. Je m’aime tellement. Merci à tous mes sponsors et fans.@guépard de la pendjari@ Personae Sports @villedeblois.” a partagé la béninoise sur ses profils sociaux. L’athlète est attendue en Pologne pour une course de 800m le 17 février prochain.