Moscou, prêt à affronter l’UE ? En effet, Moscou a confirmé que, face aux possibles sanctions imposées par l’Union européenne, la Russie était prête à tout simplement rompre ses relations diplomatiques avec Bruxelles. Une annonce confirmée ce vendredi par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Depuis quelques jours, l’Union européenne souhaite en effet forcer Moscou à réagir dans le dossier Navalny. De fait, des sanctions économiques sont étudiées, afin de pousser le Kremlin à annoncer sa libération. Pour autant, la Russie ne souhaite pas aller en ce sens et continue de travailler afin d’empêcher les risques de débordements.

Moscou, prêt à rompre ses liens avec l’UE ?

Face aux risques de sanctions, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a affirmé que la Russie était prête à réagir, au point de s’isoler sur la scène internationale en mettant un terme à ses relations avec l’Union européenne. Une manière pour la Russie de mettre la pression sur Bruxelles, alors que Moscou craint pour son économie.

Le Kremlin, prêt à s’y résoudre

Une épine dans le pied pour la diplomatie européenne, qui a plusieurs fois réaffirmé qu’elle était prête à discuter, à dialoguer avec Moscou. Malgré cette main tendue, les relations entre les deux blocs se font de plus en plus tendues et nul ne sait réellement ce qui pourrait bien se passer dans les semaines à venir.