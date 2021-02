(2/2)



نجحت الوزارة في استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية والتي كانت بحوزة متحف "الإنجيل المقدس" بولاية واشنطن

The Ministry of Tourism and Antiquities repatriated a group of Egyptian artifacts that were in the possession of the "Holy Bible" Museum in Washington. pic.twitter.com/UYHRz5cult