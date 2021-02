La police au cœur d’une nouvelle polémique aux Etats-Unis. Les images de l’interpellation dans l’Etat de New York, plus précisément dans la ville de Rochester, d’une fillette afro-américaine de 9 ans souffrant de troubles mentaux a provoqué un tollé au pays de l’Oncle Sam. Dans les images diffusées, on pouvait apercevoir la fillette afro-américaine se faire menotter par les policiers qui ont utilisé du gaz au poivre. Des sources indiquent que la fillette qui menaçait de mettre fin à ses jours et ceux de sa mère avait des problèmes mentaux.

Régissant après la diffusion de la vidéo, un syndicat de policiers a pris la défense des agents allant jusqu’à affirmer que les policiers sur le terrain n’avaient pas d’autres choix. “Il ne s’agit pas d’un manque de compassion ou d’empathie“, aurait affirmé Mike Mazzeo, le patron du syndicat de police local. Le responsable du syndicat des forces de l’ordre de la localité fait remarquer qu’il n’est pas toujours aisé de “mettre des menottes à quelqu’un et le faire obéir“. “On n’est pas à la télé, on n’est pas à Hollywood“, martèle ce responsable.

“Ce n’est pas quelque chose qu’on veut voir”

Les autorités locales ont par contre critiqué l’interpellation musclée de la fillette afro-américaine. Lovely Warren, la maire afro-américaine de la localité a fustigé l’interpellation de la fillette. “J’ai un enfant de dix ans, c’est un enfant, c’est un bébé. En tant que mère, cette vidéo, ce n’est pas quelque chose qu’on veut voir“, a lancé l’élue. De son côté, Cynthia Herriott-Sullivan, la patronne de la police a avoué que les agents sur le terrain ont exagéré. “Je ne vais pas vous dire que pour un enfant de 9 ans, il est normal de se faire asperger de gaz au poivre“, a affirmé la cheffe de la police avant d’ajouter. “Cela ne l’est pas.“